شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف سبب تسمية مارس بـ آذار الهدار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس والمناخ، الدكتور خالد الزعاق، إن شهر مارس يُعد الثالث في السنة الميلادية، وهو واحد من سبعة أشهر يبلغ عدد أيامها 31 يومًا.

وأوضح الزعاق خلال فقرته المُذاعة عبر قناة «العربية»، أن اسم مارس مشتق من كلمة ماريوس البابلية، والتي تعني آلهة الحرب، فيما يُعرف في العراق وبلاد الشام باسم آذار، المأخوذ من هدر البابلية، في إشارة إلى السحب الصيفية التي تهدر خلاله، كما يُطلق عليه بعض العامة “آذار الهدار”.

وأضاف الزعاق أن بداية مارس تُصادف انتشار الأمراض الموسمية المعتادة، بينما يشهد منتصفه تساوي الليل والنهار، ومع نهايته تبدأ السيول الصيفية في بعض المناطق.