شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: متوقع تواجد بعض الغيوم في الوشم وسدير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني عن أجواء غد الجمعة المحددة لرؤية هلال شهر رمضان.

وقال الحصيني عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “الحمد لله، الحسابات الفلكية تشير إلى أن شعبان ناقص 29 يوماً، وغرة رمضان السبت الأول من مارس 2025م في حالة صفاء الأجواء عند الترائي”.

وتابع الحصيني: “لكن وفقاً للمراصد، متوقع تواجد بعض الغيوم على الأماكن التي تشتهر عادة بترائي الهلال في الوشم وسدير. فهل سيتمكنون من رؤية الهلال؟ علماً أن هناك أماكن أخرى لا توجد فيها غيوم”.

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