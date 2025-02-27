إطلاق برنامج الابتعاث الثقافي لطلبة التعليم العام من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الثانوي

وعملت الوزارة لتعزيز فرص الطلاب السعوديين للقبول في الجامعات العالمية المرموقة، ورفع مستوى التنافسية، على إتاحة الفرصة للموهوبين والمتميزين في مجالات الثقافة والفنون من طلاب المدارس في مراحل التعليم العام للالتحاق بالمدارس والأكاديميات العالمية المتخصصة في الفنون والثقافة، وهي مدارسُ تعليمٍ عام متخصصة تركز على التنمية الشاملة لطلابها عبر الاهتمام بشكلٍ متساوٍ بالتعليم الأكاديمي الأساسي مثل الرياضيات، والعلوم، وتعليم الفنون.
وتستهدف هذه المدارس الطلاب الموهوبين والمتميزين في الثقافة والفنون من الصف الخامس الابتدائي إلى الثالث الثانوي؛ لتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم، وتحفيزهم للوصول إلى أقصى إمكاناتهم، وتعزيز التبادل الثقافي عبر إتاحة الفرصة للطلاب للالتحاق ببرامج عالمية عالية المستوى في تعليم الفنون والثقافة، مما يؤهلهم للالتحاق بأرقى مؤسسات التعليم العالي العالمية. ويندرج برنامج الابتعاث الثقافي لطلاب المدارس ضمن مبادرات إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية في وزارة الثقافة، نحو تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، بهدف الاستثمار في التعليم الثقافي، وتحقيق التنوع في المهن الثقافية، وتعزيز التبادل الثقافي الدولي عبر توفير فرص للالتحاق ببرامج عالمية عالية المحتوى في تعلّم الثقافة والفنون.
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