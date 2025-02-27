شكرا لقرائتكم خبر عن الرائي البرغش: الطقس غدا غائم إلى غائم جزئي والظروف مهيأة لرؤية الهلال والان نبدء بالتفاصيل

رؤية هلال رمضان

الدمام - شريف احمد - أكد الرائي متعب البرغش، أن الطقس غدا غائم إلى غائم جزئي والظروف مهيأة لرؤية الهلال، وذلك في مرصد الأهلة بتمير.وكان المركز الوطني للأرصاد، كشف عن حالة السماء المتوقعة خلال ليلة رؤية هلال شهر رمضان 1446.وأشار في بيان عبر حسابه على منصة إكس، إلى أن الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ستتعرض إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية.

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان مساء غد الجمعةـ حسب تقويم أم القرى.