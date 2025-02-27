شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لرمضان.. تزايد الحركة الشرائية في أسواق المواشي بحائل والان نبدء بالتفاصيل

جولات على المسالخ

الدمام - شريف احمد - تعاود أسواق المواشي في منطقة حائل الكثافة الشرائية النشطة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إذ تُعد اللحوم الطازجة من أهم السلال الغذائية التي تستخدم في صناعة المأكولات الرمضانية في مائدتي الإفطار والسحور.وانتشر التجار ومربي ‏المواشي يعرضون مواشيهم بجميع أنواعها بوفرة، وسط إقبال من المواطنين ‏والمقيمين من زوار السوق على شرائها.ونفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة في حائل ‏جولاتها الميدانية المستمرة على المسالخ ‏للتأكد من الالتزام ‏بالاشتراطات الخاصة بعمليات الذبح والسلخ والنظافة، وتقديم ‏أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين للمحافظة على الصحة ‏العامة.‏