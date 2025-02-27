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استعدادًا لرمضان.. تزايد الحركة الشرائية في أسواق المواشي بحائل

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واس - حائل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تعاود أسواق المواشي في منطقة حائل الكثافة الشرائية النشطة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إذ تُعد اللحوم الطازجة من أهم السلال الغذائية التي تستخدم في صناعة المأكولات الرمضانية في مائدتي الإفطار والسحور.
وانتشر التجار ومربي ‏المواشي يعرضون مواشيهم بجميع أنواعها بوفرة، وسط إقبال من المواطنين ‏والمقيمين من زوار السوق على شرائها.

جولات على المسالخ

ونفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة في حائل ‏جولاتها الميدانية المستمرة على المسالخ ‏للتأكد من الالتزام ‏بالاشتراطات الخاصة بعمليات الذبح والسلخ والنظافة، وتقديم ‏أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين للمحافظة على الصحة ‏العامة.‏
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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