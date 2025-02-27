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شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لرمضان.. تزايد الحركة الشرائية في أسواق المواشي بحائل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعاود أسواق المواشي في منطقة حائل الكثافة الشرائية النشطة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إذ تُعد اللحوم الطازجة من أهم السلال الغذائية التي تستخدم في صناعة المأكولات الرمضانية في مائدتي الإفطار والسحور.
وانتشر التجار ومربي المواشي يعرضون مواشيهم بجميع أنواعها بوفرة، وسط إقبال من المواطنين والمقيمين من زوار السوق على شرائها.
وانتشر التجار ومربي المواشي يعرضون مواشيهم بجميع أنواعها بوفرة، وسط إقبال من المواطنين والمقيمين من زوار السوق على شرائها.