شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 12 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الاثنين/الثلاثاء.

وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:

- الدمام 12 درجة مئوية.

- مكة المكرمة 21 درجة مئوية.

- المدينة المنورة 16 درجة مئوية.

- الرياض 10 درجات مئوية.

- جدة 22 درجة مئوية.

- أبها 14 درجة مئوية.

- تبوك 6 درجات مئوية.

- بريدة 11 درجة مئوية.

- حائل 5 درجات مئوية.



- الباحة 12 درجة مئوية.

- عرعر صفر مئوية.

- سكاكا 2 مئوية.

- جازان 25 درجة مئوية.

- نجران 15 درجة مئوية.

- الخرج 11 درجة مئوية.

- المجمعة 8 درجات مئوية.



- وادي الدواسر 11 درجة مئوية.

- الدوادمي 10 درجات مئوية.

- شرورة 13 درجة مئوية. أمطار على الشرقية والرياض نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس مساء اليوم الخميس، من أمطار خفيفة على أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض .

وتشمل الظاهرة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة والأحساء .

أما في الرياض فتهطل الأمطار الخفيفة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف . الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 12 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة الصغرى ليلة الاثنين/الثلاثاء.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 12 درجة مئوية.- مكة المكرمة 21 درجة مئوية.- المدينة المنورة 16 درجة مئوية.- الرياض 10 درجات مئوية.- جدة 22 درجة مئوية.- أبها 14 درجة مئوية.- تبوك 6 درجات مئوية.- بريدة 11 درجة مئوية.- حائل 5 درجات مئوية.- الباحة 12 درجة مئوية.- عرعر صفر مئوية.- سكاكا 2 مئوية.- جازان 25 درجة مئوية.- نجران 15 درجة مئوية.- الخرج 11 درجة مئوية.- المجمعة 8 درجات مئوية.- وادي الدواسر 11 درجة مئوية.- الدوادمي 10 درجات مئوية.- شرورة 13 درجة مئوية.