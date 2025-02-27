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شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 12 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 12 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الاثنين/الثلاثاء.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 12 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 21 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 16 درجة مئوية.
- الرياض 10 درجات مئوية.
- جدة 22 درجة مئوية.
- أبها 14 درجة مئوية.
- تبوك 6 درجات مئوية.
- بريدة 11 درجة مئوية.
- حائل 5 درجات مئوية.
- الباحة 12 درجة مئوية.
- عرعر صفر مئوية.
- سكاكا 2 مئوية.
- جازان 25 درجة مئوية.
- نجران 15 درجة مئوية.
- الخرج 11 درجة مئوية.
- المجمعة 8 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 11 درجة مئوية.
- الدوادمي 10 درجات مئوية.
- شرورة 13 درجة مئوية.
وتشمل الظاهرة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة والأحساء.
أما في الرياض فتهطل الأمطار الخفيفة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 12 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 21 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 16 درجة مئوية.
- الرياض 10 درجات مئوية.
- جدة 22 درجة مئوية.
- أبها 14 درجة مئوية.
- تبوك 6 درجات مئوية.
- بريدة 11 درجة مئوية.
- حائل 5 درجات مئوية.
- الباحة 12 درجة مئوية.
- عرعر صفر مئوية.
- سكاكا 2 مئوية.
- جازان 25 درجة مئوية.
- نجران 15 درجة مئوية.
- الخرج 11 درجة مئوية.
- المجمعة 8 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 11 درجة مئوية.
- الدوادمي 10 درجات مئوية.
- شرورة 13 درجة مئوية.
أمطار على الشرقية والرياضنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس مساء اليوم الخميس، من أمطار خفيفة على أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض.
وتشمل الظاهرة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة والأحساء.
أما في الرياض فتهطل الأمطار الخفيفة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.