مواعيد العمل.. الأحوال المدنية تفتتح مكتبًا جديدًا في الرياض

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد العمل.. الأحوال المدنية تفتتح مكتبًا جديدًا في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية افتتاح مكتب جديد لتقديم خدماتها في محطة قصر الحكم بمدينة الرياض، بهدف تسهيل الوصول إلى خدمات السجل المدني للمواطنين.
وأوضحت الأحوال المدنية أن المكتب سيبدأ العمل من يوم الأحد إلى الخميس، من الساعة 7.30 صباحًا حتى 2.30 مساءً، لتقديم خدمات تعديل المهن والمؤهل الدراسي، وتسجيل الواقعات المدنية، وإصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وبدل التالف وبدل المفقود.
وأوضحت الأحوال المدنية أن المكتب سيبدأ العمل من يوم الأحد إلى الخميس، من الساعة 7.30 صباحًا حتى 2.30 مساءً، لتقديم خدمات تعديل المهن والمؤهل الدراسي، وتسجيل الواقعات المدنية، وإصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وبدل التالف وبدل المفقود.