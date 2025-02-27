شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد العمل.. الأحوال المدنية تفتتح مكتبًا جديدًا في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية افتتاح مكتب جديد لتقديم خدماتها في محطة قصر الحكم بمدينة الرياض، بهدف تسهيل الوصول إلى خدمات السجل المدني للمواطنين.

وأوضحت الأحوال المدنية أن المكتب سيبدأ العمل من يوم الأحد إلى الخميس، من الساعة 7.30 صباحًا حتى 2.30 مساءً، لتقديم خدمات تعديل المهن والمؤهل الدراسي، وتسجيل الواقعات المدنية، وإصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وبدل التالف وبدل المفقود.

