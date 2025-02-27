شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب جديد بالرياض.. مواعيد عمل مكاتب الجوازات في شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات افتتاح مكتب جديد في محطة قصر الحكم بمدينة الرياض، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وتعزيز كفاءة الإجراءات.
وأوضحت الجوازات أن العمل في المكتب يبدأ من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 7.30 صباحًا حتى 2.30 مساءً.
وخلال شهر رمضان من الساعة 10 صباحًا حتى 3 مساءً، ومن الساعة 9 حتى 1 صباحًا.
يأتي ذلك لتقديم خدمات فحص وتفعيل الجواز، وإصدار تصاريح السفر للمواطنين، وإصدار وتجديد هوية مقيم وطباعتها، وإصدار تأشيرة الخروج والعودة المفردة والمتعددة والخروج النهائي، وخدمة نقل معلومات جواز السفر.
وأوضحت الجوازات أن العمل في المكتب يبدأ من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 7.30 صباحًا حتى 2.30 مساءً.
وخلال شهر رمضان من الساعة 10 صباحًا حتى 3 مساءً، ومن الساعة 9 حتى 1 صباحًا.
يأتي ذلك لتقديم خدمات فحص وتفعيل الجواز، وإصدار تصاريح السفر للمواطنين، وإصدار وتجديد هوية مقيم وطباعتها، وإصدار تأشيرة الخروج والعودة المفردة والمتعددة والخروج النهائي، وخدمة نقل معلومات جواز السفر.