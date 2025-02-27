شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب جديد بالرياض.. مواعيد عمل مكاتب الجوازات في شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات افتتاح مكتب جديد في محطة قصر الحكم بمدينة الرياض، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وتعزيز كفاءة الإجراءات.

وأوضحت الجوازات أن العمل في المكتب يبدأ من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 7.30 صباحًا حتى 2.30 مساءً.

وخلال شهر رمضان من الساعة 10 صباحًا حتى 3 مساءً، ومن الساعة 9 حتى 1 صباحًا.

يأتي ذلك لتقديم خدمات فحص وتفعيل الجواز، وإصدار تصاريح السفر للمواطنين، وإصدار وتجديد هوية مقيم وطباعتها، وإصدار تأشيرة الخروج والعودة المفردة والمتعددة والخروج النهائي، وخدمة نقل معلومات جواز السفر.