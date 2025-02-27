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شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يشدد على الالتزام بأعلى معايير النزاهة وتسريع إنجاز القضايا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ترأس معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق في نيابة منطقة حائل، بحضور معالي وكيل النيابة العامة الشيخ د. شلعان بن راجح الشلعان، وأصحاب الفضيلة الوكلاء المساعدين .
واستهل معاليه الاجتماع بكلمة رحّب فيها بالحضور، مؤكدًا على ما تحظى به المنظومة العدلية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وما انعكس على تطوير النيابة العامة وتعزيز استقلاليتها وفق أحدث المعايير القضائية.
وشدّد معالي النائب العام على ضرورة تسريع إنجاز القضايا، وتسهيل الإجراءات للمراجعين، مع إيلاء عناية خاصة لقضايا السجناء والموقوفين، وتعزيز الجولات الرقابية على أماكن التوقيف لضمان التزامها بالأنظمة واللوائح.
ويهدف هذا الاجتماع الدوري إلى مراجعة مؤشرات الأداء ومناقشة آليات تطوير العمل النيابي، واعتماد توصيات تسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات العدلية، بما يحقق العدالة الناجزة ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
واستهل معاليه الاجتماع بكلمة رحّب فيها بالحضور، مؤكدًا على ما تحظى به المنظومة العدلية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وما انعكس على تطوير النيابة العامة وتعزيز استقلاليتها وفق أحدث المعايير القضائية.
رفع كفاءة الأداءوأشار معاليه إلى أهمية رفع كفاءة الأداء القضائي والالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية، مؤكدًا على الدور المحوري للنيابة العامة في مكافحة الجرائم وترسيخ مبادئ العدالة، لا سيما الجرائم المنظمة والاقتصادية.
وشدّد معالي النائب العام على ضرورة تسريع إنجاز القضايا، وتسهيل الإجراءات للمراجعين، مع إيلاء عناية خاصة لقضايا السجناء والموقوفين، وتعزيز الجولات الرقابية على أماكن التوقيف لضمان التزامها بالأنظمة واللوائح.
ويهدف هذا الاجتماع الدوري إلى مراجعة مؤشرات الأداء ومناقشة آليات تطوير العمل النيابي، واعتماد توصيات تسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات العدلية، بما يحقق العدالة الناجزة ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.