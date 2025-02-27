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النائب العام يشدد على الالتزام بأعلى معايير النزاهة وتسريع إنجاز القضايا

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ترأس معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق في نيابة منطقة حائل، بحضور معالي وكيل النيابة العامة الشيخ د. شلعان بن راجح الشلعان، وأصحاب الفضيلة الوكلاء المساعدين .
واستهل معاليه الاجتماع بكلمة رحّب فيها بالحضور، مؤكدًا على ما تحظى به المنظومة العدلية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وما انعكس على تطوير النيابة العامة وتعزيز استقلاليتها وفق أحدث المعايير القضائية.
النائب العام يشدد على الالتزام بأعلى معايير النزاهة وتسريع إنجاز القضايا
النائب العام يشدد على الالتزام بأعلى معايير النزاهة وتسريع إنجاز القضايا

رفع كفاءة الأداء

وأشار معاليه إلى أهمية رفع كفاءة الأداء القضائي والالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية، مؤكدًا على الدور المحوري للنيابة العامة في مكافحة الجرائم وترسيخ مبادئ العدالة، لا سيما الجرائم المنظمة والاقتصادية.
وشدّد معالي النائب العام على ضرورة تسريع إنجاز القضايا، وتسهيل الإجراءات للمراجعين، مع إيلاء عناية خاصة لقضايا السجناء والموقوفين، وتعزيز الجولات الرقابية على أماكن التوقيف لضمان التزامها بالأنظمة واللوائح.
النائب العام يشدد على الالتزام بأعلى معايير النزاهة وتسريع إنجاز القضايا

ويهدف هذا الاجتماع الدوري إلى مراجعة مؤشرات الأداء ومناقشة آليات تطوير العمل النيابي، واعتماد توصيات تسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات العدلية، بما يحقق العدالة الناجزة ويواكب مستهدفات رؤية 2030.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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