شكرا لقرائتكم خبر عن "الطرق" تعلن نقل مخالفات الأوزان والأبعاد للشاحنات الثقيلة إلى "إيفاء" والان نبدء بالتفاصيل

أبعاد وأوزان الشاحنات

ضبط حمولات الشاحنات

خطر الأوزان الزائدة

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق رقمنة مخالفات الوزن الزائد للشاحنات الثقيلة، إذ سيجري نقل المخالفات إلى منصة "إيفاء". وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمات، وأوضحت الهيئة أن هذا القرار سيوفر العديد من المزايا، منها سهولة الاستعلام عن المخالفات المسجلة، وتقديم الاعتراض إلكترونيًا خلال 30 يومًا من تاريخ إصدار المخالفة.كما ستتيح الخدمة مرونة في سداد المخالفات عبر وسائل دفع متنوعة.وأوضحت الهيئة أن كود الطرق السعودي حدد مجموعة من الأبعاد والأوزان للشاحنات، إذ اشترط الكود أن تكون الأوزان النظامية للشاحنات ذات المحورين بوزن 21 طنًا، والشاحنات ذات المحاور الثلاثة بوزن 34 طنًا، فيما يكون وزن الشاحنات ذات المحاور الأربعة 42 طنًا، والشاحنات ذات المحاور الخمسة بوزن 45 طنًا,وأشارت إلى أنها ستفرض مخالفة قدرها 200 ريال لكل 100 كيلوجرام زائد، وتصل إلى 100 ألف ريال.كما حددت الهيئة الأبعاد النظامية للشاحنات، فيبلغ طولها 23 مترًا، وعرضها 2.6 متر، وارتفاعها 4.8 متر، ووضع الكود مخالفة على عدم الالتزام بالأبعاد بقيمة 1000 ريال.وأكدت هيئة الطرق أنها وضعت محطات وزن ثابتة ومتنقلة لضبط حمولات الشاحنات تتكون من مركبات مزودة بأحدث التقنيات، وتقنيات قياس متنقلة لتحديد الأبعاد بدقة، ونظم ذكية للتعرف على لوحات الشاحنات تلقائيًا، وذلك بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.وتهدف المحطات إلى منع تجاوز الشاحنات للحدود المسموح بها من الأوزان والأبعاد، وضمان التزام جميع الشاحنات بالأنظمة القياسية للأوزان والأبعاد النظامية، وأتمتة الإجراءات لتسريع عمليات الفحص والرصد.وتُشكّل الأوزان الزائدة خطرًا على كفاءة شبكة الطرق، إذ تؤثر هذه الأوزان على عمر الطريق التشغيلي، إضافةً إلى أثرها على جودة وسلامة شبكة الطرق، إلى جانب زيادة تكاليف الصيانة.وتمتلك المملكة شبكة طرق ضخمة تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر الترابط، والرابع بين دول مجموعة العشرين في جودة الطرق.وتسهم هذه الشبكة في دعم الحركة اللوجستية والاقتصادية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.