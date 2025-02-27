شكرا لمتابعة خبر عن اللحظات الأخيرة من عملية فصل التوأم السيامي حوى وخديجة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله الربيعة، على توثيق اللحظات الأخيرة من عملية فصل التوأم السيامي البوركيني «حوى وخديجة» بهاتفه الشخصي.

وكان مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال قد استقبل في يوليو الماضي “حوى وخديجة”، وتم إخضاعهما لفحوصات دقيقة.

وأوضحت الفحوصات أن التوأم يلتصقان في منطقة أسفل الصدر والبطن، ولديهما اشتراك في غشاء القلب والكبد والأمعاء.

يذكر أن الفريق الطبي والجراحي نجح اليوم فصل التوأم السيامي البوركيني «حوى وخديجة» وعمرهما 17 شهراً.

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