شكرا لمتابعة خبر عن سائحتان إيطاليتان تكشفان سحر جدة في تجربة استثنائية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثقت سائحتان إيطاليتان زيارتهما إلى جدة في مقطع فيديو لاقى تفاعلًا واسعًا، حيث عبرتا عن سعادتهما بتجربة استكشاف المدينة، ودعتا الجميع لاكتشاف سحرها.

وبدأت رحلتهما من مطار الملك عبدالعزيز، متجهتين إلى دوار الكرة الأرضية، ثم واصلتا الجولة على كورنيش جدة، مرورًا بنادي اليخوت، وصولًا إلى المسجد العائم، الذي بدا وكأنه يطفو فوق الأمواج خلال المد العالي.

وأضافتا أنهما استمتعتا بالمشي على شاطئ البحر الأحمر والتقاط صور تذكارية عند لافتة جدة، في فترة ما بعد الظهر، زارتا جدة التاريخية، المُدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

كما تجولتا في أزقتها الضيقة وتأملتا البيوت القديمة المنحوتة بالمرجان، مثل بيت نصيف الذي تحول إلى متحف، وأعربتا عن إعجابهما بحفاوة أهل جدة وأجوائها الفريدة، قبل أن تختتما الرحلة بزيارة نافورة الملك فهد.