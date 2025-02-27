وبيّنت أنها استعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية لإدارة المياه وتوزيعها تضمن - بمشيئة الله - استمرار تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، مشيرةً إلى أن خطة العمل تضمنت تجهيز القوى البشرية العاملة في مراكز التشغيل والتي ستعمل باستمرار لخدمتهم وتلبية متطلباتهم، لافتًة إلى أن خطة موسم رمضان لهذا العام تضمنت تخصيص فرق للتشغيل والصيانة مجهزة بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة "الأشياب" ومحتوياتها في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها.
وقالت: "من ضمن استعداداتنا وجاهزيتنا التامة استقبال طلبات العملاء من خلال قنواتنا الرقمية المتمثلة في تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية، أو من خلال الفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، إضافة إلى رقم الاتصال الموحد (8004411110) لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال البلاغات، وتمريرها إلى فرق الصيانة التي ستعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب -بإذن الله-".
وأوضحت أنّ هناك تنسيق مباشر ومستمر مع الشركاء في منظومة المياه بالمملكة، وذلك لتوزيع حصص المدن من المياه المحلاة، وضمان استمراريتها خلال شهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر المياه الوطنية: جاهزون لشهر رمضان ونعتزم توزيع 10 ملايين م3 يومياً من المياه لجميع مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.