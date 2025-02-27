السعودية | طيران ناس وبنك الجزيرة يوقعان اتفاقية لتمويل شراء ثلاث طائرات بقيمة 495 مليون ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن طيران ناس، الشركة الرائدة في مجال الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط، عن إتمام صفقة تمويل مرابحة مع بنك الجزيرة بقيمة 495 مليون ريال (132 مليون دولار أمريكي) لتمويل شراء ثلاث طائرات حديثة من طراز إيرباص A320neo. في إطار جهود الشركة لدعم القطاع المالي السعودي وتعزيز تنافسيته عبر تطوير منتجات مالية متقدمة تلبي احتياجات قطاع الطيران.

تعكس هذه الاتفاقية استراتيجية طيران ناس لتعزيز التعاون بين قطاع الطيران والمؤسسات المالية المحلية، مما يسهم في تطوير منتجات مالية متخصصة تدعم نمو السوق المالي السعودي وتوفر فرصًا استثمارية نوعية للقطاع المصرفي المحلي. كما تؤكد التزام الشركة بتقديم الأولوية للشركات السعودية للاستفادة من توسعاتها المستقبلية، بما يسهم في بناء منظومة طيران متكاملة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي هذا السياق، أكد بندر المهنا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لطيران ناس، أن الاتفاقية تعزز شراكاتنا مع بنك الجزيرة والمؤسسات المالية الوطنية في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتطورة تعزز من مكانة السوق المالي السعودي وتتيح له الاستفادة من نمو قطاع الطيران، لاسيما وأن أكثر من 100 طائرة ينتظر انضمامها لأسطول طيران ناس خلال السنوات الخمس المقبلة حتى نهاية العام 2030 من أصل إجمالي طلبيات شراء لـ280 طائرة.

مشيراً إلى التزام طيران ناس بمنح الشركات السعودية الأولوية في خططها التوسعية، لضمان تطوير منظومة طيران وطنية قوية ومستدامة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.” وقال:” تنسجم هذه الاتفاقية مع توجهات الهيئة العامة للطيران المدني بتعزيز الشراكات المحلية وتطوير القدرات الوطنية في قطاع الطيران، والتعاون مع المؤسسات المالية السعودية، وأضاف، ” تأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لإنجاز سابق بين طيران ناس وشركة التأجير السعودية “أفيليس” (AviLease) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث كانت طيران ناس أول شركة توقع اتفاقية شراء وإعادة تأجير 12 طائرة إيرباص A320neo.

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