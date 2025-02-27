شكرا لقرائتكم خبر عن على مختلف المناطق.. حالة السماء في ليلة رؤية هلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
وأشار في بيان عبر حسابه على منصة إكس، إلى أن الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ستتعرض إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية.
حالة السماء على المناطقغائم جزئيًا إلى غائم على مناطق: الشرقية والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والقصيم والباحة.
صحو على مناطق: الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك ونجران وجازان.
تحري رؤية هلال رمضان
دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان مساء غد الجمعةـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق فبراير.
جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا، فيما يلي نصه:"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد":
فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (191/ هـ) وتاريخ 29/ 7/ 1446هـ أن يوم الجمعة 1/ 8/ 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 31/ 1/ 2025م، هو غرة شهر شعبان لعام 1446هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الجمعة 29/ 8/ 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 28/ 2/ 2025م.
رؤية الهلال بالعين المجردة
ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجرَدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.