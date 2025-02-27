شكرا لقرائتكم خبر عن توعية ودعم.. "وقاء" ينظم برنامج "ازهليها" للمُزارعات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

إجراءات وقائية وعلاجية

الدمام - شريف احمد - نظم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، ممثلًا بقطاع التخطيط وتطوير الأعمال برنامج "ازهليها" للمُزارعات ومربيات الماشية بنسخته الثالثة بمنطقة الرياض، بحضور عدد المستفيدين.ويهدف البرنامج إلى التعريف بدور مركز وقاء وخدماته، وتعزيز دور المرأة الريفية، ونشر الوعي للمزارعات ومربيات الماشية حول مخاطر سوسة النخيل الحمراء وطرق الوقاية والعلاج.إضافةً إلى تعزيز البحث لفهم سلوك سوسة النخيل ودورة حياته، ونشر الوعي حول التعامل الصحي مع الحيوانات، والوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، تعزيزًا لدور الصحة النباتية والصحة الحيوانية في المملكة.يذكر أن برنامج "ازهليها" يهدف إلى رفع مستوى الوعي للمستفيدات والتأكيد على دور المُزارعات ومربيات الماشية في جودة الإنتاج، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة الثروة النباتية والثروة الحيوانية واستدامتها.