شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بجامعة الملك سعود يعالج حالة عيون معقدة بجراحة نادرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي مكون من فريق الأشعة التداخلية العصبية وفريق جراحة تجميل العيون في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود في إجراء عملية نادرة ومعقدة لمريضة تعاني من حالة متقدمة تمثلت في ضعف وازدواجية النظر مصحوبة بآلام خلف العين وجحوظ مع ارتفاع في ضغط العين.

وأوضح استشاري طب المخ والأعصاب والسكتة الدماغية والأشعة التداخلية العصبية في المدينة الطبية الجامعية الدكتور أنس الرحيمي, أن المريضة تعاني من تشوه شرياني وريدي في أوعية الدماغ نتج عنه اتصال غير طبيعي بين الشريان السباتي والوريد الكهفي مسبب ارتجاع دموي في أوردة الدماغ والعين.

وأشار إلى أنه وبعد دراسة الحالة تبين صعوبة الوصول لمنطقة التشوه الوعائي بطرق القسطرة التقليدية بسبب تعدد وصغر حجم الشرايين المغذية وتضيق الأوردة الموصلة لمنطقة التشوه. إجراءات نادرة

وقرر الفريق الطبي إجراء قسطرة عن طريق وريد العين العلوي بمشاركة فريق جراحة تجميل العيون وهو من الإجراءات النادرة وغير المعتادة بسبب دقة وأهمية المنطقة وظيفيًا.

وأكد أنه وبفضل من -الله- تكللت العلمية بالنجاح دون مضاعفات واستعادت المريضة النظر والقدرة على تحريك العين بشكلٍ كامل، وهذا الإجراء سيقي المريضة -بإذن الله- من فقدان النظر، كما أنه يحمي من الجلطات أو النزيف الدماغي مستقبلًا.

يذكر أن المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تضم كوادر طبية مؤهلة في مجال الأشعة التداخلية العصبية وجراحة تجميل العيون، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة التي أهلتها لإجراء مختلف العمليات الدقيقة.