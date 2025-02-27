شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار متفاوتة خلال الأسبوع الأول من رمضان.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد الأسبوع الأول من شهر رمضان تقلبات جوية تشمل هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق في المملكة، تبدأ من يوم الاثنين.

ووفقًا للمركز، من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، والباحة، بينما تشهد مناطق تبوك، الجوف، وعسير أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وفيما يخص درجات الحرارة، أشار المركز إلى ارتفاعها بمقدار درجة مئوية واحدة فوق المعدل الطبيعي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يبلغ المعدل الطبيعي للعظمى في مكة 27.8 درجة مئوية، وفي المدينة المنورة 24.4 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بمعدلات الأمطار، فمن المتوقع أن تسجل مكة المكرمة 4.9 ملم، والمدينة المنورة 5.3 ملم، متجاوزة المعدلات المعتادة لهذه الفترة من العام.

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