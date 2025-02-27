شكرا لمتابعة خبر عن طبيب امتياز شارك بعملية فصل السيامي: جميع الفرض مهيأة بقيادة ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب مقبل الجنوني، طبيب امتياز، عن فخره واعتزازه بالمشاركة في إحدى العمليات المعقدة، وهي عملية فصل التوأم السيامي البوركيني حواء وخديجة في الرياض.

وقال الجنوني خلال حديثه لقناة الإخبارية: “اللهم لك الحمد على نجاح عملية فصل التوأم، وهذا فضل من الله ثم جهود دولتنا أعزها الله ، في البداية أود أن أشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، ملهم الشباب”.

وتابع: ” أشكر الطاقم الطبي لإتاحته الفرصة لحضور مثل هذه العملية المعقدة التي كنت أشاهدها منذ سنوات طويلة في التلفزيون، والآن أنا أحد الأطباء المشاركين في نجاح العملية بعد توفيق الله ” .

يذكر أن الفريق الطبي والجراحي السعودي لعمليات فصل التوائم السيامية، اليوم، الخميس، في فصل التوأم السيامي البوركيني «حوى وخديجة» بنتيّ راسماتا سوادوغو وعمرهما 17 شهراً، في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

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