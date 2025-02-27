شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض القلب يحصل على اعتماد ماجنيت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصل مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة على اعتماد “ماجنيت” كأول مستشفى عسكري متخصص خارج الولايات المتحدة الأمريكية يحصل على هذا الاعتماد الذي يُعد من أهم برامج الاعتماد العالمي للتمريض.

ويُمنح هذا الاعتماد من المركز الأمريكي لمؤهلات التمريض للمؤسسات الصحية، نظير تحقيقها أعلى معايير التميز في التمريض.

ويُركز اعتماد “ماجنيت” على جودة الرعاية التمريضية وبيئة العمل الداعمة، وفرص التطوير المهني، والنتائج الإيجابية للمرضى، مما يعكس التزام المركز بأعلى معايير التميز في تقديم الرعاية الصحية.

ويعزز هذا الإنجاز مكانة مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب كصرح طبي ريادي على المستويين الإقليمي والدولي، كما يؤكد دوره البارز في تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية.