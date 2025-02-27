شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: ارتفاع متوسط درجات الحرارة مع بداية شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر المركز الوطني للأرصاد توقعاته لفصل الربيع في العام الجاري، الذي يأتي تزامناً مع شهر رمضان.

وأكد المركز ارتفاع متوسط درجات الحرارة عن المعدل بين 1.2 – 1.4 درجة مئوية في معظم مناطق المملكة، وأعلى ارتفاع متوقع سيكون في مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية.

ومن المتوقع هطول أمطار أعلى من المعدل على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والحدود الشمالية.

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