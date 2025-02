شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": تقلبات جوية تسود المملكة خلال الأسبوع الأول من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد، مشيئة الله، تقلبات جوية خلال الأسبوع الأول من رمضان، ابتداءً من الاثنين، على معظم مناطق المملكة.

وتشهد الحالة الجوية أمطار رعدية بين متوسطة وغزيرة، ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار. أمطار رعدية بين متوسطة وغزيرة

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

