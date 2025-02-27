شكرا لقرائتكم خبر وزير التجارة يكرّم مجموعة “دله البركة” في منتدى مكة للحلال 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرّم وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مجموعة “دله البركة” نظير رعايتها كشريكٍ رسميٍّ لمنتدى مكة للحلال 2025، والمنعقد في مركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات، بحضور عددٍ من المسؤولين ورجال الأعمال والمهتمين. وقد استلم درع التكريم الأستاذ محي الدين صالح كامل، نائب رئيس مجلس إدارة “دله البركة”.

وتأتي هذه الشراكة في إطار دعم المجموعة لصناعة الحلال وتعزيز ممارساتها المستدامة، حيث تعد مشاركتها جزءًا من الحراك الاقتصادي عبر شركاتها المختلفة داخليًا وخارجيًا، تأكيدًا لدورها الفاعل في تمكين الفعاليات التي تسهم في وضع مكة المكرمة على خارطة الفعاليات الاقتصادية العالمية.

من جهته، أعرب الأستاذ محي الدين صالح كامل عن اعتزازه بهذا التكريم، مشيرًا إلى أن “دله البركة” تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة الحلال، لما تمثله من قيمة اقتصادية وأهمية استراتيجية، مؤكدًا استمرار المجموعة في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز هذا القطاع محليًا وعالميًا.

ويعد منتدى مكة للحلال في نسخته الثانية منصةً متخصصةً تعنى بتطوير قطاع صناعة الحلال، حيث يجمع نخبةً من الخبراء وصناع القرار لمناقشة أحدث المستجدات والتحديات في هذا المجال، بهدف تعزيز الابتكار في صناعة المنتجات الحلال، وتسهيل التبادل التجاري بين الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة مكة المكرمة كمركز رئيس لصناعة الحلال.