شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تكرم موظفيها المتميزين في تطبيق “شهادة امتثال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظّمت أمانة محافظة جدة، اليوم، حفل تكريم لموظفيها الذين أسهموا في نجاح تطبيق مبادرة “شهادة امتثال المباني”، وذلك على مسرح الأمانة الرئيس، بحضور وكيل امين محافظة جدة للبلديات الفرعية الاستاذ: إبراهيم بن سعيد حافظ.

وبحضور الوكيل المساعد م. معيض المالكي والوكيل المساعد للتراخيص والامتثال م. ايمن دمنهوري ورؤساء البلديات الفرعية

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود الكوادر التي عملت على تحقيق أهداف المبادرة، والتي تهدف إلى تعزيز امتثال المباني بالاشتراطات التنظيمية، والمساهمة في تحسين المشهد الحضري للمدينة.

وخلال الحفل، أشاد الاستاذ إبراهيم بن سعيد حافظ بجهود الموظفين، مؤكدًا أن هذا النجاح يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة عمرانية مستدامة ومتوافقة مع الأنظمة والتشريعات. كما أكد أن الأمانة مستمرة في دعم وتحفيز موظفيها لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في تطوير الخدمات البلدية وتعزيز جودة الحياة في جدة.

يُذكر أن مبادرة “شهادة امتثال المباني” تهدف إلى تطبيق أعلى معايير الامتثال والرقابة على المباني، لضمان بيئة أكثر تنظيمًا وأمانًا للسكان، في إطار رؤية الأمانة نحو مدينة أكثر تطورًا واستدامة.