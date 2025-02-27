شكرا لمتابعة خبر عن والد التوأم السيامي السوري يدعم أسرة التوأم البوركيني بعد نجاح العملية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص والد التوأم السيامي السوري تقى ويقين، اللتين تم فصلهما بنجاح عام 2016، على التواجد لدعم والد التوأم السيامي البوركيني حواء وخديجة، بعد نجاح عملية فصلهما.

وفي تصريحات لقناة الإخبارية، عبّر عن سعادته قائلاً: “تقى ويقين تم فصلهما عام 2016، والحمد لله نجحت العملية، واليوم أنا هنا لأهنئ بنجاح عملية فصل التوأم البوركيني وأدعم والدهم في هذه اللحظة المهمة.”

كما وجّه شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي، مشيدًا بالدور الإنساني الكبير الذي تقدمه المملكة في مثل هذه العمليات، مؤكدًا أن الكلمات تعجز عن التعبير عن الامتنان لهذا البلد المعطاء.