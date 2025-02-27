شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يبشّر كفيفًا بتعيينه إمامًا في تبوك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لفتة إنسانية رائعة وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتعيين المتسابق الكفيف معاذ السناني، الذي يشارك حاليًا في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره “للبنين والبنات”، إمامًا في أحد مساجد تبوك.

‎ وجاء توجية وزير الشؤون الإسلامية تلبيةً لرغبته، وتأكيدًا لحرص الوزارة على تكريم حفظة القرآن الكريم، والاحتفاء بهم، تماشيًا مع الرسالة السامية التي تضطلع بها مملكة الخير والعطاء تجاه أبنائها وبناتها.

‎وأعرب السناني عن عميق شكره وامتنانه لهذه المكرمة من وزير الشؤون الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ليست فقط تحقيقًا لرغبته الغالية، ولكنها تعبيرٌ عن القيم النبيلة والاهتمام الكبير الذي توليه قيادة المملكة لحفظة كتاب الله الكريم، ونشر الخير.

‎وكان وزير الشؤون الإسلامية قام بجولة تفقدية على مقر المسابقة، التقى خلالها المتسابقين ومرافقيهم، وتمنى لهم التوفيق والسداد في المسابقة .