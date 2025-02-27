شكرا لمتابعة خبر عن مقيمة تشيد بكرم ضيافة المملكة: السعوديون أكرم ناس على الأرض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت مقيمة عن كرم المملكة وأهلها إلى جانب عاداتهم الرائعة، مُشيرة إلى القهوة التي لا مثيل لها .

وقالت المقيمة في مقطع فيديو ظهرت من خلاله، السعوديون أكرم ناس على الأرض ومسوية فيديو عن استضافتهم الرائعة.”

وأضافت:”لن يسمحوا لك بالمغادرة فارغ اليدين، وعندما تكون في بلد مسلم تجد أن لديك جودة أعلى من الناس، لأن الرذائل محرمة وغير قانونية، لذلك لا يرتكبونها .”

وتابعت:” وبصفتك أجنبيًا فإنك أبرز ولكنني لم أشعر أبدًا بالاستهداف أو المعاملة بشكل خاص في المملكة أبدًا “.

وخلال حديثها، أوصت من يريد الانتقال أن يأتي الرياض حيث يتواجد الكثير من السعوديين الذين يتحدثون بالإنجليزية والكثير من الأجانب أيضًا.”