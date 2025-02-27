شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح لماذا القصيم هي الأشد برودة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، لماذا القصيم هي الأشد برودة ظهر اليوم الخميس.

وقال عبدالله المسند: عند الساعة 1 ظهرًا، سجلت درجة الحرارة 9 درجات مئوية فقط، وهي أبرد من طريف والأردن والعراق وجنوبي أوروبا وذلك في التوقيت نفسه (01:00م).

وأضاف أن السبب يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية: لم تتعرض المنطقة لأشعة الشمس المباشرة منذ نحو يومين، مما أدى إلى تراكم البرودة السطحية، المنطقة ممطورة اليوم وأمس، وما زالت الأمطار الخفيفة (الديم) تهطل حتى الآن، مما يزيد من فقدان الحرارة التدريجي.

وتابع: القصيم حديثة عهد بكتلة هوائية باردة توغلت إلى المملكة منتصف الأسبوع الجاري، وما زالت حارنة فوق المنطقة دون انحسار يُذكر، مما يعزز انخفاض درجات الحرارة.