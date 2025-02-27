شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري: السبت أول أيام رمضان وفقًا للمعطيات العلمية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الرائي عبدالله الخضيري أن يوم السبت المقبل سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك استنادًا إلى المعطيات العلمية والحسابات الفلكية، وأوضح أن ترائي هلال رمضان سيبدأ مساء الجمعة عند الساعة 5:45.

وأشار الخضيري، في تصريحاته لقناة الإخبارية، إلى أن الأول من مارس يتماشى مع الحسابات الفلكية كبداية لشهر رمضان، لكنه شدد على أن الإعلان الرسمي يعتمد على رؤية الهلال وإقرار المحكمة العليا بذلك.

وفي سياق متصل، دعت المحكمة العليا عموم المسلمين إلى تحري رؤية الهلال مساء الجمعة، وحثّت كل من يراه بالعين المجردة أو المناظير على إبلاغ أقرب محكمة أو مركز مختص لتسجيل الشهادة.