شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة: نجاح فصل التوأم السيامي البوركيني.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله الربيعة، عن آخر تطورات عملية فصل التوأم السيامي البوركيني.

وقال الدكتور عبد الله الربيعة: “نجاح فصل التوأم السيامي البوركيني والعملية ستنتهي خلال ساعتين، كما أن عدم التصاق الأمعاء ساهم في اختصار المرحلة الـ 3”.

وكان قد بدأ التوائم السيامية، صباح اليوم، عملية فصل التوأم السيامي البوركيني “حوى وخديجة” بنتيّ راسماتا سوادوغو وعمرهما 17 شهرًا، وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.