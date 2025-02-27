شكرا لمتابعة خبر عن حلقة نقاش محلية عالمية لتطوير جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في إطار السعي نحو تعزيز المكانة العالمية لجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة، نظّمت أمانة الجائزة ورشة عمل بعنوان “أفكار ورؤى نحو عالمية جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة”، بمشاركة مجموعة أصحاب الخبرة الباحثين في المجال .

وهدفت الورشة إلى استكشاف استراتيجيات التطوير والتوسع العالمي للجائزة من خلال تبنّي أفضل الممارسات الدولية وتعزيز مشاركة الباحثين والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمنصة بحثية رائدة في مجال الإعاقة.

كما تناولت الورشة الوضع الحالي للجائزة والمقترحات التطويرية، واستعرضت التجارب الناجحة لجوائز بحثية عالمية بهدف الاستفادة منها في تطوير الجائزة.

وركزت النقاشات أيضًا على استراتيجيات الانتشار العالمي من خلال استلهام أفكار إبداعية تعزز الانتشار العالمي للجائزة وترفع من مستوى المشاركة الدولية فيها.

وفي ختام الورشة، تم تلخيص أبرز التوصيات والمخرجات التي توصل إليها المشاركون، إلى جانب إعداد تقرير نهائي سيتم رفعه إلى الجهات المعنية لضمان تنفيذ الاستراتيجيات المقترحة وتحقيق الأثر المنشود في تطوير الجائزة عالميًا.