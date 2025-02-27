60 دقيقة تفاوت ببداية الحصة الأولى في رمضان

فيما يبدأ الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1446، الأحد المقبل الموافق 2 رمضان وفقا لأم القرى، أعلنت إدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة توقيت بداية اليوم الدراسي، بتفاوت زمني في بداية الحصة الدراسية بين مختلف الإدارات التعليمة، نحو 60 دقيقة في الفترة الصباحية، فبعض الإدارات تبدأ مبكرًا عند الساعة الـ 9 صباحًا، وإدارات تعليمية تبدأ الحصة الأولى متأخرًا، وذلك عند الساعة الـ 10 صباحًا، في حين تبلغ مدة التفاوت في مدارس التعليم المستمر نحو 30 دقيقة، وذلك ما بين الساعة الـ 9 مساءً والساعة الـ 9:30 مساءً.

خطط استباقية

انتهزت إدارات تعليمية، أسبوع الإجازة الحالية، التي امتدت أسبوعًا في تنفيد بعض إجراءات الصيانة والنظافة داخل المدارس، وأكملت استعداداتها وجاهزيتها لاستقبال الطلبة، وذلك من خلال جهود فرق التشغيل والصيانة، والخدمات المساندة المختلفة لتأمين استئناف مثالي للفصل الدراسي الجديد. وكانت الإدارات التعليمية، رسمت خططًا استباقية متكاملة، لاستقبال الطلبة بالتزامن مع حلول شهر رمضان، ومواعيد بداية الحصة الأولى في مناطق ومحافظات المملكة على النحو التالي:

• تعليم القريات:

بداية الحصة الأولى الساعة 9:30 صباحًا

• تعليم الرس:

جميع المدارس الساعة 9:30 صباحًا

مدارس التعليم المستمر الساعة 9:00 مساءً

• تعليم الدوادمي:

جميع المدارس الساعة 9:45 صباحًا

مدارس التعليم المستمر الساعة 9:00 مساءً

• تعليم النماص:

جميع المدارس الساعة 9:30 صباحًا

مدارس التعليم المستمر الساعة 9:30 مساءً

• تعليم ظهران الجنوب:

جميع المدارس الساعة 9:30 صباحًا

مدارس التعليم المستمر الساعة 9:30 مساءً

• تعليم نجران:

المدارس الصباحية الساعة 10:00 صباحًا

مدارس التوأمة الفترة الأولى الساعة 9:30 صباحًا

المدارس المسائية والتوأمة الفترة الثانية الساعة 1:00 ظهرًا

مدارس التعليم المستمر الساعة 9:00 مساءً

• تعليم عسير:

جميع المدارس الساعة 9:30 صباحًا

المدارس المسائية الساعة 1:30 ظهرًا

مدارس التعليم المستمر الساعة 9:30 مساءً

• تعليم بيشة:

جميع المدارس الساعة 9:30 صباحًا

مدارس التعليم المستمر الساعة 9:30 مساءً

• تعليم جازان:

جميع المدارس الساعة 9:30 صباحًا

مدارس التعليم المستمر الساعة 9:30 مساءً

• تعليم الأحساء:

جميع مدارس البنين، الحضور الساعة 9:30 صباحًا، الحصة الأولى الساعة 9:45 صباحًا

جميع مدارس البنات، الحضور الساعة 9:15 صباحًا، الحصة الأولى الساعة 9:30 صباحًا

مدارس التعليم المستمر البنين، الحضور الساعة 9:00 مساءً

مدارس التعليم المستمر البنات، الحضور الساعة 2:00 ظهرًا

• تعليم حفر الباطن:

جميع المدارس الساعة 10:00 صباحًا

مدارس التعليم المستمر الساعة 9:00 مساءً

• تعليم الغاط:

بداية الحصة الأولى الساعة 9:45 صباحًا

• تعليم القويعية:

جميع المدارس الساعة 9:30 صباحًا

مدارس التعليم المستمر الساعة 9:00 مساءً

• تعليم الطائف:

المدارس الصباحية الساعة 9:30 صباحًا

المدارس المسائية الساعة 1:30 مساءً

مدارس التعليم المستمر الساعة 9:30 مساءً

• تعليم العلا:

بداية الحصة الأولى الساعة 10:00 صباحًا

• تعليم عفيف:

مدارس التعليم بداية الحصة الأولى الساعة 10:00 صباحًا

مدارس التعليم المستمر، بداية الحصة الأولى الساعة 9:30 مساءً

• تعليم الباحة:

جميع المدارس الساعة 9:00 صباحًا

مدارس التعليم المستمر الساعة 9:00 مساءً

• تعليم المدينة المنورة:

جميع المدارس الساعة 9:30 صباحًا

• تعليم وادي الدواسر:

جميع المدارس الساعة 9:00 صباحًا

• تعليم الشرقية:

جميع المدارس الساعة 9:30 صباحًا

مدارس التعليم المستمر الساعة 9:00 مساءً

• تعليم جدة:

المدارس الصباحية الساعة 9:00 صباحًا

المدارس المسائية الساعة 1:00 مساءً

مدارس التعليم المستمر الساعة 9:30 مساءً.