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السعودية | خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • السعودية | خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده 1/2
  • السعودية | خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لويس آبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الدومينيكان الصديق اطراد التقدم والازدهار.

و بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لويس آبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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