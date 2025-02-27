السعودية | الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع في مدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، وسبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين لتخفيف معاناة اللاجئين حول العالم، فضلًا عن الموضوعات المدرجة في المنتدى.

وأثنت كيلي كليمنتس على التنظيم المميز لمنتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع، الذي ضم مختصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة تحديات العمل الإنساني ومعالجتها وفقًا لآليات دقيقة ومدروسة.

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