السعودية | الدكتور الربيعة يلتقي وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع في مدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ومستجدات البرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لدول العالم ذات الاحتياج​ ، فضلاً عن الموضوعات المدرجة في المنتدى.

وثمن توم فليتشر الدور الإنساني البارز الذي تضطلع به المملكة ومدها يد العون للمحتاجين في دول العالم .

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