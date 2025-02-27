شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاء" يعزز جاهزية منع انتشار الحشرات في الحرمين والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” اجتماعًا تنسيقيًا في محافظة جدة، بهدف تعزيز الاستعدادات لمنع انتشار الحشرات في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من الجهات المختصة والخبراء لمناقشة أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف.



أحدث تقنيات مكافحة الآفات

ركز الاجتماع على تقييم الوضع الحالي لانتشار حشرة الجندب الأسود والجراد الصحراوي، مع استعراض أحدث التقنيات البيولوجية والمبتكرة لمكافحة الآفات.

كما تم وضع خطط طوارئ استباقية لضمان بيئة صحية وآمنة داخل المناطق العمرانية وما حولها، بالإضافة إلى تحليل العوامل البيئية، مثل التغيرات المناخية وتراجع الأعداء الطبيعيين، بناءً على نتائج استكشافات الأعوام السابقة.



وشدد المشاركون على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتطبيق حلول مستدامة تعتمد على الأسس العلمية. وفي إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز الصحة العامة وحماية البيئة، أوصى الاجتماع بتنظيم ورش عمل تدريبية وبرامج توعوية لرفع كفاءة عمليات المكافحة وزيادة وعي المجتمع بأساليب الوقاية الآمنة.