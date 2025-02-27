شكرا لمتابعة خبر عن ‎منح 1587 متدربًا ومتدربة مكافأة التفوق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أتمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إجراءات صرف مكافآت المتدربين والمتدربات المتفوقين في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للفصل الأول من العام التدريبي 1446هـ، حيث بلغ عدد المتفوقين الحاصلين على المكافأة بفرعيهــا ( 1587) متدربا ومتدربة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون المتدربين المهندس خالد العمري أنه حصل على مكافأة التفوق الفصلية (486) متدربا ومتدربة، وتمنح المكافأة للمتدرب المستمر الذي أنهى الفصل الثالث بالكليات التقنية، والمستوى الخامس بالمعاهد الثانوية وفق خطتهم التدريبية، وتتضمن صرف مبلغ مالي مقداره ( 1000) ألف ريال، ويتطلب لاستحقاقها حصول المتدرب على معدل تراكمي لا يقل عن (4.85) من (5.00).

وأضاف أن عدد الحاصلين على مكافأة التفوق للخريجين للفصل ذاته بلغ (1101) خريجا وخريجة، حيث تمنح المكافأة لمن أتم التدريب بالمنشآت التدريبية، وحقق معدل تراكمي لا يقل عن (4.75) من (5.00) ، ويحصل المتدرب على مبلغ مالي مقداره ( 2000) ألفي ريال بالإضافة لشهادة تفوق.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقدم هذه المكافآت ضمن حزمة برامج لتحفيز المتدربين والمتدربات للحصول على معدلات متميزة، وتشجيعهم على الاستمرار في التفوق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية.