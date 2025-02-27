شكرا لمتابعة خبر عن توزيع 10 ملايين م3 يوميًا من المياه لجميع المناطق خلال رمصان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعتزم شركة المياه الوطنية توزيع قرابة (10) ملايين متر مكعب من المياه يوميًا في جميع مناطق المملكة ومدنها خلال شهر رمضان لعام 1446هـ، بهدف توفير أكبر كمية من المياه لأهالي المناطق وزوارها خلال شهر رمضان الذي عادة يشهد ارتفاعًا ملموسًا في الطلب على المياه.

وبيّنت الشركة أنها استعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية لإدارة المياه وتوزيعها تضمن – بمشيئة الله – استمرار تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، مشيرةً إلى أن خطة العمل تضمنت تجهيز القوى البشرية العاملة في مراكز التشغيل والتي ستعمل باستمرار لخدمتهم وتلبية متطلباتهم، لافتًة النظر إلى أن خطة موسم رمضان لهذا العام تضمنت تخصيص فرق للتشغيل والصيانة مجهزة بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة “الأشياب” ومحتوياتها في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها.

وقالت: “من ضمن استعداداتنا وجاهزيتنا التامة استقبال طلبات العملاء من خلال قنواتنا الرقمية المتمثلة في تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية، أو من خلال الفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، إضافة إلى رقم الاتصال الموحد (8004411110) لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال البلاغات، وتمريرها إلى فرق الصيانة التي ستعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب -بإذن الله-“.

وأوضحت أنّ هناك تنسيق مباشر ومستمر مع الشركاء في منظومة المياه بالمملكة، وذلك لتوزيع حصص المدن من المياه المحلاة، وضمان استمراريتها خلال شهر رمضان.