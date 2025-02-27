120 مخالفة وإنذارا لمنشآت تدريب أهلية

رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 120 مخالفة وإنذارًا لمنشآت تدريب أهلية، في شهري ديسمبر ويناير الماضيين، بواقع 67 و 53 مخالفة على التوالي.

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة مستمرة في أداء دورها الإشرافي على قطاع التدريب الأهلي؛ لضمان جودة التدريب والعمليات المرتبطة بالتشغيل من خلال جولات الفرق الإشرافية، وكذلك التعامل مع الملاحظات الواردة لها من المستفيدين، وأن المخالفات جميعها جرى التعامل معها بحسب مقتضيات النظام، مشيرا إلى أن المخالفات المرصودة تتنوع، ومن أبرزها عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، وضوابط عقد الدورات التطويرية، إضافة إلى التلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصة بالمتدربين، وإصدار شهادات مخالفة لأي من أنظمة وتعليمات التدريب، فضلا على عدم الوجود في المقر المرخص، ووجود هيئة تدريبية غير معتمدة، وعدم التقيد بشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبية.

استدامة القطاع

وأصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 46 رخصة جديدة لمنشآت تدريب أهلية في يناير من هذا العام، وذلك لتقديم خدمات التدريب في عدة مجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن المؤسسة تعمل على دعم وتعزيز استدامة قطاع التدريب الأهلي بالمملكة، وتقديم العديد من التسهيلات والمحفزات التي تسهم في نمو هذا القطاع وفق معايير الجودة وتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك.

منشآت مرخصة

أضاف العتيبي، أن تلك التشريعات تشمل تنظيم الترخيص للأفراد الراغبين في تقديم البرامج التدريبية وفق الشروط الخاصة بهذا الجانب من خلال خدمة المدرب المعتمد، والتي تم من خلالها إصدار 49 بطاقة الشهر الماضي؛ وذلك لتمكينهم من مزاولة نشاط التدريب وتقديم البرامج ضمن منشآت تدريبية مرخصة من المؤسسة.

الجدير بالذكر، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفذ شهريًا اختبارات للمستفيدين من خدمات المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية لضمان جودة المخرجات، حيث بلغ عدد المختبرين في الاختبارين الشامل والتأهيلي خلال نفس الفترة 7174 مختبرًا.

المخالفات المرصودة

- عدم الالتزام بضوابط الإعلانات

- تجاهل ضوابط عقد الدورات التطويرية

- إصدار شهادات مخالفة لأنظمة وتعليمات التدريب

- عدم الوجود في المقر المرخص

- وجود هيئة تدريبية غير معتمدة

- التلاعب في مسوغات التسجيل.