تشغيل محطة قصر الحكم بقطار الرياض

وتتميز محطة قصر الحكم بتصميمها الذي يمزج بين الأصالة والمعاصرة، والمستوحى من مبادئ العمارة السلمانية، الذي يشتمل على «ستار فولاذي» لامع يربط بصريًا بين مستويات المحطة المتعددة ومحيطها الخارجي، ويُسهم في انعكاس ضوء النهار إلى داخل المحطة، في الوقت الذي يوفر فيه الظل للمناطق والمسطحات المفتوحة المحيطة بالمحطة.
وتضم المحطة «حديقة خضراء مبتكرة»، تتيح للركاب الجلوس والراحة أثناء انتظارهم لرحلاتهم على القطار، مما يُعزّز من وظائف المحطة المتعددة، والتي من بينها تقديم مساحة عامة جذابة تسهل اللقاء والتفاعل بين سكان المدينة وزّوارها.
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