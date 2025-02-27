تشغيل محطة قصر الحكم بقطار الرياض

دشنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض «محطة قصر الحكم» ضمن شبكة قطار الرياض، إحدى المحطات الأربع الرئيسية في الشبكة، ومركزًا حيويًا يربط بين «المسار الأزرق والبرتقالي» من القطار مع شبكة الحافلات، ويخدم المنشآت الإدارية والقصور والساحات والأسواق التاريخية، والمراكز التجارية والمواقع السياحية، وسكان الأحياء في منطقة قصر الحكم بوسط مدينة الرياض.

وتتميز محطة قصر الحكم بتصميمها الذي يمزج بين الأصالة والمعاصرة، والمستوحى من مبادئ العمارة السلمانية، الذي يشتمل على «ستار فولاذي» لامع يربط بصريًا بين مستويات المحطة المتعددة ومحيطها الخارجي، ويُسهم في انعكاس ضوء النهار إلى داخل المحطة، في الوقت الذي يوفر فيه الظل للمناطق والمسطحات المفتوحة المحيطة بالمحطة.

وتضم المحطة «حديقة خضراء مبتكرة»، تتيح للركاب الجلوس والراحة أثناء انتظارهم لرحلاتهم على القطار، مما يُعزّز من وظائف المحطة المتعددة، والتي من بينها تقديم مساحة عامة جذابة تسهل اللقاء والتفاعل بين سكان المدينة وزّوارها.