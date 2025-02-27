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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حقول إرشادية بالقصيم لتعزيز إنتاجية النخيل بتقنيات الري الذكي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت المؤسسة العامة للري عن إطلاق ثلاثة حقول إرشادية نموذجية في منطقة القصيم، متخصصة في تطبيق تقنيات الري الذكي في زراعة النخيل والتين والحمضيات.
وتأتي هذه المبادرة، التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، كجزء من مشروع شامل لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الري في المملكة من خلال تقنيات الري الذكي التي تستخدم أنظمة تحكم مزودة بمستشعرات للرطوبة والأمطار، مما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتحقيق استدامتها.
بالإضافة إلى الاطلاع إلى مبادرة تهدف إلى تطوير أساليب الري وزيادة إنتاجية التمور في منطقة القصيم.
وأوضحت المؤسسة، أن الجلسة، التي تأتي ضمن مشروع ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الري، ركزت على تقديم أحدث تقنيات الري والممارسات الزراعية الجيدة في زراعة النخيل، بهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه وتحقيق إنتاجية مستدامة.
وشارك في الجلسة عدد من المزارعين المهتمين بإنتاج التمور، حيث دارت نقاشات حول أفضل الممارسات الزراعية المرتبطة بأنظمة الري الذكي، مثل آليات التسميد الفعال ومكافحة الآفات الزراعية، التي تسهم في رفع جودة الإنتاج وزيادة قيمته الاقتصادية.
وتضمنت الفعالية جولة ميدانية في الحقل الإرشادي التابع للمشروع، حيث اطلع المزارعون على الأنظمة الحديثة لشبكات الري، وتعرّفوا على مكوناتها وآليات إدارتها. كما أجاب الخبراء على استفسارات المزارعين حول تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي.
وجاء هذا الإعلان خلال الحفل الختامي لحاضنة أعمال تقنيات المياه، الذي نُظِّم برعايةٍ الهيئة السعودية للمياه.
وتأتي هذه المبادرة، التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، كجزء من مشروع شامل لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الري في المملكة من خلال تقنيات الري الذكي التي تستخدم أنظمة تحكم مزودة بمستشعرات للرطوبة والأمطار، مما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد المائية وتحقيق استدامتها.
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تقنيات الري الذكيجاء ذلك خلال جلسة تعريفية عُقدت في إحدى المزارع النموذجية بالمنطقة، استعرضت أحدث التقنيات والممارسات الزراعية المستدامة.
بالإضافة إلى الاطلاع إلى مبادرة تهدف إلى تطوير أساليب الري وزيادة إنتاجية التمور في منطقة القصيم.
وأوضحت المؤسسة، أن الجلسة، التي تأتي ضمن مشروع ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الري، ركزت على تقديم أحدث تقنيات الري والممارسات الزراعية الجيدة في زراعة النخيل، بهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه وتحقيق إنتاجية مستدامة.
أفضل الممارسات الزراعيةوأفاد القائمون على المشروع بأن الجلسة تناولت موضوعات متخصصة حول تطوير الأنظمة الحقلية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، بالإضافة إلى عرض تفصيلي لأنشطة المشروع في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على التطبيقات العملية في منطقة القصيم.
وشارك في الجلسة عدد من المزارعين المهتمين بإنتاج التمور، حيث دارت نقاشات حول أفضل الممارسات الزراعية المرتبطة بأنظمة الري الذكي، مثل آليات التسميد الفعال ومكافحة الآفات الزراعية، التي تسهم في رفع جودة الإنتاج وزيادة قيمته الاقتصادية.
وتضمنت الفعالية جولة ميدانية في الحقل الإرشادي التابع للمشروع، حيث اطلع المزارعون على الأنظمة الحديثة لشبكات الري، وتعرّفوا على مكوناتها وآليات إدارتها. كما أجاب الخبراء على استفسارات المزارعين حول تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي.
حاضنة الابتكار الخاصة بالريكانت كشفت المؤسسة العامة للري النقاب عن ”حاضنة الابتكار الخاصة بالري“.
وجاء هذا الإعلان خلال الحفل الختامي لحاضنة أعمال تقنيات المياه، الذي نُظِّم برعايةٍ الهيئة السعودية للمياه.