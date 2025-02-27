"الصحة": 100 ألف ريال غرامة للمخالفين في صرف الدواء

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حقول إرشادية بالقصيم لتعزيز إنتاجية النخيل بتقنيات الري الذكي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.