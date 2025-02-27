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2,8 مليون متر مكعب.. إزالة رواسب سد وادي جازان لتعزيز كفاءته

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عبدالعزيز العمري - جازان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شرعت المؤسسة العامة للري في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع يهدف إلى إزالة كميات ضخمة من الرواسب المتراكمة في سد وادي جازان.
ويهدف هذا المشروع، الذي يمثل خطوة استراتيجية، إلى إزالة ما يقرب من 2,85 مليون متر مكعب من الرواسب، ما يعزز بشكل كبير من تدفق المياه ويزيد من السعة التخزينية للسد.
2,8 مليون متر مكعب.. إزالة رواسب سد وادي جازان لتعزيز كفاءته

كفاءة السدود


يأتي هذا المشروع الطموح في إطار جهود المؤسسة العامة للري الرامية إلى الحفاظ على كفاءة السدود في المملكة وتعزيز قدرتها التخزينية.
وتتضمن أعمال الإزالة استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات المتطورة، بما في ذلك التكريك المائي والحفر الجاف والمبلل، وتؤكد المؤسسة أن جميع هذه العمليات تتم وفقًا لأعلى المعايير الفنية والبيئية المعمول بها.
2,8 مليون متر مكعب.. إزالة رواسب سد وادي جازان لتعزيز كفاءته

تعزيز الأمن المائي


من المتوقع أن يسهم هذا المشروع بشكل مباشر في تحسين إدارة الموارد المائية في منطقة جازان وضمان استدامتها، فزيادة السعة التخزينية للسد تعني القدرة على تلبية احتياجات الري المتزايدة، ودعم القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن المائي في المنطقة.
وأكدت المؤسسة العامة للري أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها لتطوير البنية التحتية المائية في المملكة وتعزيز استدامة مواردها، بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة للتنمية المستدامة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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