شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف عن توقعات طقس مكة والمدينة المنورة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

طقس مكة والمدينة في رمضان

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أمطار مكة والمدينة في رمضان

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مناخ المدينة المنورة في رمضان

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أعلى درجة حرارة في المدينة المنورة

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متابعة التحديثات الجوية

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد ملخصًا عن التوقعات المناخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان.يأتي هذا مع دخول شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، والذي يتزامن مع بداية فصل الربيع أرصاديًا الأول من مارس 2025م.وتشير المخرجات العددية للتوقعات المناخية إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة السطحية وهطول أمطار يفوق المعدلات الطبيعية المعتادةومن المرتقب أن تسجل درجات الحرارة السطحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة ارتفاعًا يتجاوز المعدل الطبيعي بنحو درجة مئوية واحدة، مع نسبة حدوث تصل إلى 60%.ويعني ذلك أن الطقس في المدينتين المقدستين سيكون أكثر دفئًا خلال شهر رمضان مقارنةً بالأعوام السابقة، ما يستوجب اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الزوار والمقيمين من ارتفاع درجات الحرارةوتشير التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد إلى احتمالية تسجيل هطولات مطرية تفوق المعدل الطبيعي خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتراوح نسبة حدوث الأمطار فوق المتوسط بين 50% و60% على مكة المكرمة والمدينة المنورة.ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق حالات مطرية غزيرة، على الرغم من أن هذه الحالات قد لا تظهر في النماذج المناخية متوسطة أو طويلة المدى، وإنما يمكن التنبؤ بها عبر التوقعات قصيرة المدى التي يصدرها المركز بشكل دوريبناءً على البيانات المناخية المرجعية للفترة بين عامي 1991 و2020، تتسم الأحوال الجوية في مكة المكرمة خلال هذه الفترة من العام بمناخ معتدل يميل إلى الحرارة نهارًا، بينما يصبح الطقس أكثر اعتدالًا خلال الليل.حيث يبلغ معدل درجة الحرارة العامة 27.8°م، بينما تصل درجة الحرارة العظمى إلى 35.3°م، والصغرى إلى 21.7°م.أما معدل هطول الأمطار في مكة المكرمة خلال هذه الفترة فيصل إلى 4.9 ملم، بينما تبلغ نسبة الرطوبة النسبية 47فيما تتميز المدينة المنورة بمناخ معتدل إجمالًا خلال هذه الفترة، حيث يبلغ معدل درجة الحرارة 24.4°م، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 30.8°م، والصغرى إلى 17.4°م، مع متوسط هطول أمطار يبلغ 5.3 ملم، ونسبة رطوبة نسبية تبلغ 23وتشير البيانات التاريخية للفترة الممتدة بين 1985 و2024 إلى تسجيل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة خلال هذه الفترة عند 42.4°م بتاريخ 24 مارس 2008، بينما كانت أقل درجة حرارة 13°م وسُجلت في 7 مارس 1991.كما شهدت مكة المكرمة أعلى كمية أمطار مسجلة في 6 مارس 1998 بواقع 34.1 ملم، فيما بلغت أعلى سرعة للرياح 40 عقدة (74 كم/س) باتجاه الجنوب الغربيأما في المدينة المنورة، فقد سُجلت أعلى درجة حرارة خلال هذه الفترة عند 39.8°م بتاريخ 16 مارس 2010، بينما بلغت أقل درجة حرارة 7°م في 4 مارس 2012.وسُجلت أعلى كمية أمطار بتاريخ 29 مارس 2024 وبلغت 44.7 ملم، في حين بلغت أقصى سرعة للرياح 40 عقدة (74 كم/س) باتجاه الجنوب الغربينظرًا للتوقعات المناخية التي تشير إلى احتمال هطول أمطار أعلى من المعدلات الطبيعية على مكة المكرمة والمدينة المنورة، يحذر المركز الوطني للأرصاد من إمكانية وقوع حالات مطرية غزيرة قد تؤثر على الحركة والتنقل، خاصة خلال فترات الذروة.ويؤكد المركز أهمية متابعة التحديثات الجوية الدورية، التي يتم إصدارها عبر القنوات الرسمية، لضمان الاستعداد لمختلف الظروف المناخية التي قد تطرأ خلال هذا الشهر الكريميأتي هذا التقرير في إطار جهود المركز الوطني للأرصاد لتوفير المعلومات المناخية اللازمة لضمان سلامة الزوار والمقيمين في الحرمين الشريفين، خلال شهر رمضان.وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة والقطاعات المعنية، بما يسهم في تعزيز الاستعدادات واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة