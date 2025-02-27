شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين م³ يوميًا.. "المياه الوطنية" تكشف عن خطتها في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت شركة المياه الوطنية استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، إذ وضعت خطة تشغيلية متكاملة لضمان توفير المياه بشكل مستمر في جميع مناطق المملكة ومدنها خلال الشهر الفضيل، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على المياه خلال هذه الفترة.

وأعلنت الشركة أنها تعتزم توزيع قرابة 10 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا بهدف تلبية احتياجات الأهالي والزوار، وضمان توفر إمدادات المياه بالكميات الكافية.

ضمان توفير المياه

وأكدت الشركة أنها استعدت منذ وقت مبكر من خلال وضع خطة تشغيلية متكاملة لإدارة المياه وتوزيعها، والتي تهدف إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة عالية.

وتشمل الخطة تجهيز القوى البشرية العاملة في مراكز التشغيل، إذ ستعمل الفرق الميدانية على مدار الساعة لضمان تقديم الخدمة بأفضل شكل ممكن.



وأوضحت الشركة أن خطتها التشغيلية لشهر رمضان لهذا العام تضمنت تخصيص فرق تشغيل وصيانة مجهزة بأحدث المعدات والآليات، وذلك من أجل الاستجابة السريعة لأي حالات طارئة أو أعطال فنية قد تحدث، مما يسهم في ضمان استقرار الإمدادات المائية وعدم حدوث أي انقطاعات مؤثرة.



الحصول على المياه

كما أكدت جاهزية محطات التعبئة "الأشياب" ومحتوياتها في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، وذلك لضمان سهولة الحصول على المياه للمستفيدين.



وفي إطار تعزيز قنوات التواصل مع العملاء، أكدت الشركة أنها توفر عدة قنوات رقمية لاستقبال طلبات العملاء والاستفسارات على مدار الساعة.

وتشمل هذه القنوات تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية، والفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، إضافةً إلى الرقم الموحد (8004411110) المخصص لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة.

تقديم البلاغات وطلب الخدمات

وتتيح هذه القنوات للمستفيدين تقديم البلاغات وطلب الخدمات بشكل إلكتروني، مما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة ومعالجة البلاغات في الوقت المناسب.



كما أوضحت الشركة أن هناك تنسيقًا مباشرًا ومستمرًا مع الشركاء في منظومة المياه بالمملكة، بهدف تنظيم عمليات توزيع المياه المحلاة وضمان استمرارية الإمدادات المائية خلال شهر رمضان، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمة.

وأكدت الشركة التزامها بتوفير المياه بالكميات المطلوبة لجميع المستفيدين، والعمل على مواجهة أي تحديات قد تنشأ خلال الموسم لضمان رضا العملاء واستمرارية الخدمة دون انقطاع.