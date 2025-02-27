شكرا لمتابعة خبر عن حكم أخذ الهدية مقابل الشفاعة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ردَّ الشيخ سعد الخثلان، خلال ظهوره ببرنامج “يستفتونك”، على تساؤل حول حكم أخذ الهدية مقابل الشفاعة.

وقال الخثلان: “هذا محل خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من كره ذلك، ومنهم من قال إن هذا لا بأس به إذا لم تكن الشفاعة واجبة، فلا بأس بذلك، لأنه قد قدم عملاً لهذا الإنسان وأهدى له هدية.”

وتابع: “بالنسبة لحديث: من شفع للإنسان شفاعة فأهدى له هدية فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من الربا”؛ هذا عند أبو داوود، ولكنه ضعيف.