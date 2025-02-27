شكرا لمتابعة خبر عن المسند: موجات برد مفاجئة في أيام العجوز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن أيام العجوز هي سبعة أيام تأتي – عادة – في نهاية شهر فبراير وأوائل مارس (تقريبًا من 26 فبراير حتى 4 مارس)، وتمتاز بحدوث موجات برد قصيرة ومفاجئة في نهاية موسم الشتاء.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن “سبب التسمية: قيل إنها مكروهة عند العجائز لشدة بردها وخوفهن من أن تهلكهن، وقيل لأنها تقع في عجزة الشتاء أي أواخره، كما قيل إن عجوزًا حذّرت قومها من أن الشتاء لم ينته بعد، ونصحتهم بعدم جزّ أصواف الأغنام، لكنهم لم يستمعوا لها، فباغتتهم موجة برد قارس أهلكت الزرع والضرع.

وأضاف أن أسماء الأيام السبعة: صن، صنب، وبر، أمر، مؤتمر، معلل، مطفئ الجمر، لافتًا إلى أن تحديد أيام العجوز بأيام محددة هو اجتهاد قديم للعرب الأوائل، ولكن في الواقع، موجات البرد قد تتقدم أو تتأخر أو قد لا تأتي إطلاقًا في نهاية موسم الشتاء، وفقًا للتغيرات المناخية السنوية.