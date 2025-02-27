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دعوة ضيوف الرحمن للالتزام بإرشادات السلامة

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دعوة ضيوف الرحمن للالتزام بإرشادات السلامة

دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضيوف الرحمن إلى الالتزام بإرشادات السلامة المتوفرة في النقاط التوعوية، والخدمات الذاتية عبر الشاشات التفاعلية التي يديرها فريق متخصص، بالإضافة للعناصر البشرية من جميع الجهات الحكومية المعنية؛ للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، كذلك الالتزام بالسلوكيات التي تساعد في الحفاظ على الراحة والتنظيم داخل البيت العتيق، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام؛ للإسهام في بيئة منظمة، وعبادة مريحة في المسجد الحرام.

ويشهد المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك تدفق أعداد كبيرة من المصلين والمعتمرين، مما يتطلب التزامًا بسلوكيات تساعد في الحفاظ على الراحة والتنظيم داخل هذا المكان المقدس، ولضمان تجربة روحانية سلسة للجميع، واستعرضت الهيئة مجموعة من الإرشادات التي تعزز انسيابية الحركة، وتحافظ على قدسية المسجد الحرام، منها المحافظة على نظافة المسجد الحرام، ذلك أن البيت الحرام مكان مقدس يتطلب من الجميع العناية بنظافته، وهو الأمر الذي يعكس احترام الجميع لبيت الله.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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