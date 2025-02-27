دعوة ضيوف الرحمن للالتزام بإرشادات السلامة

ويشهد المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك تدفق أعداد كبيرة من المصلين والمعتمرين، مما يتطلب التزامًا بسلوكيات تساعد في الحفاظ على الراحة والتنظيم داخل هذا المكان المقدس، ولضمان تجربة روحانية سلسة للجميع، واستعرضت الهيئة مجموعة من الإرشادات التي تعزز انسيابية الحركة، وتحافظ على قدسية المسجد الحرام، منها المحافظة على نظافة المسجد الحرام، ذلك أن البيت الحرام مكان مقدس يتطلب من الجميع العناية بنظافته، وهو الأمر الذي يعكس احترام الجميع لبيت الله.
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