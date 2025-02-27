شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم السيامي البوركيني والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية