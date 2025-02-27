شكرا لقرائتكم خبر عن أدناها 13.. اعرف درجات الحرارة اليوم الخميس بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس اليوم في السعودية

الدمام - شريف احمد - نرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى وأبرز الظواهر الجوية على مناطق السعودية اليوم الخميس.وسُجلت أقل درجة حرارة في طريف بـ 13 درجة مئوية، فيما سُجلت أعلى درجة حرارة في مكة والقنفذة بـ 33 درجة مئوية.

وبخصوص طقس اليوم في السعودية توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس.

وأشار إلى فرصة تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على الأطراف الشمالية من المملكة.

وبين مركز الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة.



طقس المناطق السعودية

وبين أن الحالة تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة.

وتتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة جازان.



الحالة على البحر الأحمر والخليج العربي

وبخصوص الحالة على البحر الأحمر، يرتفع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وتكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.



وأما الحالة على الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، ويرتفع الموج من متر إلى مترين، بينما حالة البحر تكون من خفيف إلى متوسط الموج.

طقس الشرقية اليوم الخميس

وكان نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية اليوم الخميس، مشيرًا إلى رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

ولفت إلى أن الأمطار تبدأ الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى 3 عصرًا على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، بينما تبدأ الساعة 7 صباحًا وتستمر الساعة 1 بعد الظهر، على الخفجي والنعيرية وقرية العليا.