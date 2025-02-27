حالة الطقس المتوقعة اليوم

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الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس مع فرصة تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على الأطراف الشمالية من المملكة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة ، مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على تلك المناطق، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة، في حين تتهيأ الفرصة لتشكل السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على منطقة جازان.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الموج على البحر الأحمر من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.